L'Iber, Museo de los soldaditos de plomo tiene figuras de Napoleón

El director de L'Iber, Museo de los soldaditos de plomo, Alejandro Noguera, ha puesto en valor un total de doce figuras que fueron de Napoleón Bonaparte. "Curiosamente compramos una caja llena de polvo en el rastro de París y luego nos dimos cuenta de que esas figuras eran de las que Napoleón regaló a su hijo. Entonces habíamos comprado una ganga, algo rarísimo, dificilísimo de encontrar, sin saber lo que estábamos comprando exactamente. Entonces esas son de las piezas más curiosas, más raras que tenemos aquí", ha explicado.