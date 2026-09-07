Leo Harlem reflexiona sobre la polarización: "La gente quiere que le den la razón"

Madrid, 7 de septiembre de 2026. Este viernes 11 de septiembre llega a los cines 'Un plan perfecto'. La película, dirigida por María Pulido, sigue a los Ibáñez, una familia que, a punto de ser desahuciada, planea el robo de un banco y se alía con un ladrón retirado que acaba adoptando el papel de abuelo. Leo Harlem da vida al veterano criminal y ha reflexionado sobre el diálogo entre generaciones que se establece en la cinta, así como sobre los motivos de la polarización actual. "La gente quiere que le den la razón", ha indicado el actor en una entrevista concedida a Europa Press, hablando sobre la influencia de Internet y el funcionamiento del algoritmo, tras ser preguntado sobre la idea de que los jóvenes de hoy en día estén radicalizados o tiendan a posturas extremas.