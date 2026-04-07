Laura Pausini pone el broche en Madrid a un arranque de gira lleno de éxitos

Madrid, 7 de abril de 2026. Laura Pausini ha puesto en Madrid el cierre perfecto a un extraordinario arranque de gira en España dentro de su gira 'YO CANTO WORLD TOUR', después de pasar por Pamplona, Tenerife, Barcelona y Valencia, con casi todas las fechas agotadas. Este concierto en la capital ha servido para presentar un espectáculo que gira en torno a la música en español, con versiones de canciones y artistas que han marcado su trayectoria. La primera de ellas fue Jeanette, con quien Laura interpretó '¿Por qué te vas?', que acabó con un abrazo muy emotivo entre las artistas. Después subió al escenario Pablo López para cantar 'El Patio', otro de los temas incluidos en la gira.