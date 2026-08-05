Laura Mora defiende la "vigencia plena" de 'Cien años de soledad' en el mundo actual

Madrid, 5 de agosto de 2026. Netflix estrena este miércoles 5 de agosto la segunda temporada de 'Cien años de soledad', adaptación de la celebérrima obra homónima de Gabriel García Márquez. Siete nuevos episodios que, a falta del octavo y último capítulo, que llegará el 25 de agosto, culminan este ambicioso proyecto recreando la parte más "oscura y violenta" de la historia de los Buendía. Un relato sobre el fin de Macondo que, según asegura su directora, Laura Mora, sirve para reivindicar el "carácter político" y la "plena vigencia" de la novela. (Fuente: Europa Press / Netflix)