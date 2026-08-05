Laura Mora defiende la "vigencia plena" de 'Cien años de soledad'

Madrid, 5 de agosto de 2026. Netflix estrena este miércoles 5 de agosto la segunda temporada de 'Cien años de soledad', adaptación de la celebérrima obra homónima de Gabriel García Márquez. Siete nuevos episodios que, a falta del octavo y último capítulo, que llegará el 25 de agosto, culminan este ambicioso proyecto recreando la parte más "oscura y violenta" de la historia de los Buendía. Un relato el fin de Macondo que, según asegura su directora, Laura Mora, sirve para reivindicar el "carácter político" y la "plena vigencia" de la novela. En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de la nueva entrega de la serie, la cineasta colombiana, que dirige cuatro de los siete nuevos episodios, ha afirmado que uno de los principales objetivos de la segunda temporada era profundizar en las capas narrativas y sociales de la obra maestra de García Márquez. Así, alejándose de la lectura puramente fantástica para recuperar la complejidad social y humana que también caracteriza al texto original, buscan "devolverle un poco a la serie ese carácter político que tiene la novela" y que, reconcoen "un poco se ha perdido".