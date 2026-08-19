La Latina rescata 'El barberillo de Lavapiés', un clásico de la zarzuela madrileña

Madrid, 19 de agosto de 2026. El Madrid más castizo, las intrigas y los enredos amorosos se dan cita desde este miércoles en el Teatro La Latina con 'El barberillo de Lavapiés', una de las zarzuelas más representadas del repertorio español, que regresa a la capital dentro del ciclo 'Zarzuela en La Latina'. La obra podrá verse hasta el domingo en cinco funciones y recupera una historia que, más de 150 años después de su estreno, mantiene intactos algunos de los ingredientes que la convirtieron en un clásico: un barbero pícaro, una costurera con carácter, una historia de amor y una conspiración que acaba mezclando los asuntos de la calle con los de la corte.