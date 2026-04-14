Laia Costa se adentra en el 'body horror' con 'La momia': "No sabía dónde me metía"

Madrid, 14 de abril de 2026. Este viernes 17 de abril llega a los cines 'La momia de Lee Cronin', la última y muy libre revisión cinematográfica del clásico del terror. El director y guionista irlandés, responsable de títulos como 'Posesión infernal: El despertar' o 'Bosque maldito', actualiza el mito colocando a una familia rota por la pérdida en el centro de un violento y visceral relato de terror en el que se verán obligados a luchar a brazo partido, literalmente, contra una ancestral maldición egipcia. "Te confieso que al inicio no sabía exactamente dónde me metía, era más como un continente por explorar y ahora estoy muy agradecida de haberme podido meter en esas selvas y ver todo el trabajo que hay detrás", ha reconocido Laia Costa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que asegura que pronto se dio cuenta de que "iba a aprender muchísimo" de una producción "tan grande" y en la que "los equipos son tan importantes".