'El lago de los cisnes', obra cumbre de la danza, requiere "mucha preparación y experiencia"

Madrid, 1 de julio de 2026. La productora del ballet 'El lago de los cisnes' que se representa en el Teatro Gran Vía, Tatiana Solovieva, ha hablado de la dificultad de representar uno de las obras cumbre del ballet: "Es muy difícil hacer bien los grandes clásicos" y especialmente éste porque "todo el mundo lo conoce y tiene que estar todo absolutamente perfecto". "Este clásico solo se puede hacer con gente que tiene muchísimo nivel de preparación, con grandes artistas porque parece fácil en el escenario pero requiere una muy buena preparación, muy buena escuela y mucha experiencia".