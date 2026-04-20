'Kraken: El libro negro de las horas' llega a los cines el próximo viernes 24 de abril

Madrid, 20 de abril de 2026. Este viernes 24 de abril llega a los cines 'Kraken: El libro negro de las horas', un thriller dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas y protagonizado por Alejo Sauras, Maggie Civantos, Natalia Rodríguez, Martín Urrutia y Aitziber Luma. Basada en la novela homónima de Eva García Sáenz de Urturi, la película se articula en torno a la búsqueda de una codiciada joya bibliográfica que desata "un mundo de violencia y de tensión" que su equipo considera reconocible en la actualidad. (Fuente: Europa Press / YouTube)