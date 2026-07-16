Kira Miró y Salva Reina y reflexionan sobre conciliación laboral: "Hay cosas que mejorar"

Madrid, 16 de julio de 2026. El próximo 24 de julio llega a los cines 'Tres de más', comedia familiar dirigida por Mar Olid ('Sin cobertura', 'Al otro barrio', 'Aída') y protagonizada por Kira Miró y Salva Reina. La película, remake de la exitosa cinta italiana de Fabio De Luigi titulada 'Tre di troppo', sigue a Julia y Ernesto, que presumen de tener una vida ideal sin hijos y que, de la noche a la mañana, por una extraña maldición, se encuentra con tres niños en su casa. La nueva realidad de la pareja conlleva varios cambios, algunos de ellos relacionados con el entorno laboral, en el que surge el problema de la conciliación, un tema sobre el que los actores del filme han reflexionado. "Yo creo que es muy difícil conciliar, y en este sector más", ha expresado Miró en una entrevista concedida a Europa Press, señalando que, sobre todo en una industria como la audiovisual, donde "no hay un horario fijo" y "los rodajes son muy largos", aún "hay mucho camino por recorrer". Reina apunta también lo complicado que puede resultar para las mujeres y avisa de que hay "cosas que todavía como sociedad tenemos que mejorar".