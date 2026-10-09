Kaydy Cain celebra el reguetón en 'Gloria bendita': "El arte viene normalmente del sufrimiento"

Madrid, 9 de octubre de 2026. El cantante Daniel Gómez, conocido artísticamente como Kaydy Cain, presenta su nuevo álbum Gloria bendita, un trabajo con el que rinde homenaje al reguetón de la década de los 2000 y defiende que la felicidad se encuentra en lo cotidiano. "El arte viene, normalmente, de las personas, del sufrimiento, de la pena y de la escasez, normalmente. La gente que tiene la vida solucionada no suele ser muy artística, esa es la realidad. Puede pasar, pero por cómo yo lo he vivido, por cómo yo creo en el arte, suele nacer así. El arte que a mí me gusta suele nacer de la escasez", ha explicado el artista.