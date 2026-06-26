Katy Perry, Ptazeta y Quevedo, Bizarrap y Myke Towers se despiden de junio con sus nuevos temas

Madrid, 26 de junio de 2026. Ya es viernes y eso significa que nuestros artistas favoritos lanzan sus nuevos temas y ponen un poquito de ritmo al inicio del fin de semana. Katy Perry nos presenta 'Watch It Burn' con la que da un golpe sobre la mesa y se prioriza en esta canción que supone un regreso de lo más esperado. Poder, amor propio y desentendimiento del pasado son los elementos clave para entender este tema. Además, Ptazeta y Quevedo, Bizarrap y Myke Towers, Charli XCX y Benson Boone nos traen sus nuevas canciones. (Fuente: Videoclips)