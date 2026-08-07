Karol G, Alejandro Sanz y Ryan Castro y Feid dan la bienvenida a agosto con sus nuevos temas

Madrid, 7 de agosto de 2026.
Las novedades musicales no descansan ni en vacaciones. Algunos de nuestros artistas favoritos han lanzado esta semana sus nuevos temas para seguir poniendo banda sonora a este verano. La Bichota ha lanzado su sexto álbum de estudio No me arrepiento de sentir tanto, con colaboraciones junto a Drake, Judeline Rusowsky y bruno mars. Y aunque no no podamos disfrutar aun de los vidoclips, sí que podemos escuchar un avance de todos los temas del disco. Además, Alejandro Sanz junto a Eden Muñoz, Ryan Castro y Feid, Ellie Goulding y Omar Courtz junto a Ozuna, presentan sus nuevas canciones.
(Fuente: Videoclips)