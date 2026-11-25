Madrid, 25 de noviembre de 2026. La actriz Karla Sofía Gascón ha evitado sumarse al llamamiento público de personalidades de la cultura como Javier Bardem y Rodrigo Sorogoyen, que pidieron el pasado lunes el voto para Frente Amplio. "Cada quien en este mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su existencia y apoyar lo que le dé la gana. Yo no soy quién para decirle a los demás lo que tienen que hacer con su vida, ni los demás son nadie para decirme lo que tengo que hacer yo con la mía. No tengo que dar explicaciones a nadie porque no importa tres pimientos a quién voy a votar. Pero, desde luego, no a quien creen", ha afirmado la actriz en una entrevista con Europa Press, tras ser preguntada sobre qué le parece que personalidades culturales pidiesen el voto para Frente Amplio.