Jerez de la Frontera (Cádiz), 24 de noviembre de 2026. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, han visitado este martes el yacimiento arqueológico de Asta Regia de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se ha informado que la estrategia de investigación trazada para este enclave contempla el inicio de una campaña de excavación arqueológica tras casi siete décadas, con sondeos como paso previo a la redacción de un Proyecto General de Investigación, "muy posiblemente" en colaboración con especialistas de la Universidad de Cádiz.