La Junta lanza una colección de cuentos ilustrados sobre museos andaluces

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este viernes la nueva colección de cuentos infantiles vinculados a los museos y conjuntos culturales andaluces en un acto celebrado en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Bajo el título de 'Cuéntame un Museo', "este innovador proyecto, aspira a acercar a los más jóvenes nuestras colecciones artísticas y patrimoniales de una manera divulgativa y atractiva, al mismo tiempo que impulsamos la creatividad de los autores e ilustradores andaluces a quienes se han encargado todos los originales", ha avanzado la consejera, informando que, en total, se han editado 17 títulos, a los que en los próximos meses "se sumarán seis más, abarcando así los 16 museos y siete conjuntos culturales gestionados por la Junta de Andalucía".