La Junta completa la restauración de los lienzos de Murillo del Museo de Cádiz

Cádiz, 8 de julio de 2026. La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por el alcalde de Cádiz, Bruno García, la ecónoma diocesana de Cádiz, Carmen Lobato, y la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, han visitado en el Museo de Cádiz la restauración de las once obras procedentes del antiguo convento de Capuchinos de la capital gaditana. "Tras más de tres años y medio de trabajo, este gran conjunto patrimonial, que incluye tres lienzos de Murillo y cinco de su destacado discípulo Francisco Meneses Osorio, está muy próximo a culminar su restauración", ha señalado Del Pozo.