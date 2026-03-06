La Junta apoya a artistas y galerías andaluzas en ARCOmadrid 2026 con nuevas adquisiciones

Madrid, 6 de marzo de 2026. La Consejería de Cultura y Deporte continúa en la feria ARCOmadrid 2026 la línea de apoyo a los artistas y galerías andaluzas iniciada el año anterior con la adquisición de once obras de nueve creadores nacidos o vinculados a Andalucía destinadas a ampliar la colección pública permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y de su sede en Córdoba, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), "reforzando así la coherencia entre los fondos y la programación de ambos museos", ha explicado la consejera del ramo, Patricia del Pozo, quien ha subrayado que "se ha destinado a este fin una inversión de 145.134 euros, un 45% más que en 2025".