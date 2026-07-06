Juan Luis Guerra lleva su travesía a Icónica subiendo la bilirrubina a 18.000 asistentes

Sevilla, 6 de julio de 2026. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra ha llevado este domingo su "travesía" musical a la Plaza de España de Sevilla dentro del Icónica Santalucía Fest, donde ha hecho "subir la bilirrubina" a los más de 18.000 asistentes que han agotado las entradas para una cita en la que ha combinado algunos de sus temas más recientes con los grandes clásicos de su carrera. Además, el artista ha tenido un recuerdo para Venezuela, por la que ha pedido a Dios tras el terremoto que afectó al país hace unas semanas, y una dedicatoria al compositor gaditano Javier Ruibal.