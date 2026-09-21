José Sacristán reivindica 70 años trabajando sin establecer "categorías ni jerarquías"

Barcelona, 21 de septiembre de 2026. El actor José Sacristán ha afirmado que después de llevar 70 años dedicándose a la interpretación siempre que ha podido elegir su trabajo ha hecho que "fuera de alguna utilidad para lo que vieren, sin establecer categorías ni jerarquías en los géneros ni en los medios". Lo ha dicho tras recibir el Premio Film-Historia de la Universitat de Barcelona (UB) este lunes en un acto celebrado en la facultad de Geografía e Historia de la universidad, en el que ha recalcado que hacerlo bien "es igual de difícil en una comedia, en una tragedia, en un drama, en la televisión o en el teatro".