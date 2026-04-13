Joaquín Mazón vuelve con 'La familia Benetón +2'

Madrid, 13 de abril de 2026. El cineasta Joaquín Mazón regresa este viernes, 17 de abril, a las salas con 'La familia Benetón +2', y ha reivindicado una mayor libertad creativa en el cine actual, a la vez que no teme la posible competencia con el fenómeno de 'Torrente presidente' en la taquilla porque considera que "hay público y género para todos los gustos". En esta ocasión, el director ha doblado la "apuesta", añadiendo dos bebés a los cinco 'hijos' que ya tenía el personaje de Leo Harlem en la primera parte, reforzando esa "relación casi de matrimonio" entre el cómico y el personaje que interpreta El Langui. (Fuente: Europa Press/YouTube)