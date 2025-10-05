Joan Sendra: "Si te tatúas con tus referentes, eres una especie de museo andante"

Joan Sendra, tatuador profesional desde hace tres años, ha asegurado esta mañana en el BAUM Fest que "si te tatúas con tus referentes, eres una especie de museo andante"."Si llevas piezas de arte de varios artistas que te gustan, acabas siendo un coleccionista de arte. Lo mismo pasa con el tatuaje", ha indicado. Sendra ha explicado dónde surge el amor por el tatuaje: "Nace de que mis padres me permitían dibujar en las paredes de mi cuarto y, a partir de aquí, dibujé en clase, detrás de exámenes y desarrollé este gusto".El festival ha celebrado su 28ª edición este fin de semana en la Fira de Barcelona.