Jerez acoge hasta junio la exposición 'Lux', dedicada a la moda andaluza en el siglo XXI

Jerez de la Frontera (Cádiz), 5 de mayo de 2026. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, han visitado la exposición 'Lux. La moda andaluza en la cultura del siglo XXI', que puede verse en el centro cultural de los Claustros de Santo Domingo hasta el próximo 3 de junio. La muestra reúne un total de 27 diseños de los 19 autores participantes seleccionados, todos ellos de clara inspiración andaluza, y realizados por hombres y mujeres de las ocho provincias andaluzas, con especial atención al talento de la provincia de Cádiz.