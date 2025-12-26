Javier Gutiérrez ('Rondallas') celebra la España "plurinacional"

El jueves 1 de enero llega a los cines 'Rondallas', el nuevo largometraje escrito y dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, responsable de 'AzulOscuroCasiNegro', 'Primos' o 'La gran familia española'. Protagonizada por Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco y Fer Fraga, esta comedia dramática recurre a la rondalla, una agrupación popular de música tradicional gallega, como "motor" para "superar una tragedia", "hablar del nosotros en la época del yo" y para animar al público a "sacar pecho" por "nuestra identidad y cultura" durante "estos tiempos de deshumanización terribles". "A mí me gustaría que se dejase a un lado las conversaciones tan polarizadas y tanto enfrentamiento, que parece que nos obligan a ello", reflexiona Gutiérrez en una entrevista concedida a Europa Press, donde subraya que la película "invita a formar parte de una comunidad y a entender" a través de una historia que reivindica "lo pequeño, lo local que trasciende y se convierte en algo universal".