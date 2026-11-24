Madrid, 24 de noviembre de 2026. Los actores Miryam Gallego y Javier Gutiérrez han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que ejerzan "su derecho a opinar" y acudan a votar el próximo domingo 29 de noviembre. "Vamos a ver qué pasa a partir del 29. Todavía quedan minutos de partido que jugar y lo más importante es que votemos", ha asegurado Gutiérrez. "Me preocupa la vida... sí, me preocupa no seguir avanzando, me preocupa la sanidad pública, la educación pública, la cultura, por supuesto, para dónde va el dinerito de cada uno, porque al final tú votas a un representante para que él gestione tu dinero, el dinero de todos", ha reflexionado Gallego en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de 'Caldas. El último barco'. La miniserie, basada en la novela de Domingo Villar, llegará a Disney+ el próximo 2 de diciembre.