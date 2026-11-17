Madrid, 17 de noviembre de 2026. El actor Javier Bardem ha presentado la obra de teatro '¡Chejov, Chejov'!, su nuevo proyecto profesional que comenzará este próximo jueves y se extenderá hasta el 7 de febrero de 2027. La obra de teatro podrá disfrutarse en la sala madrileña Espacio Zafra Teatro, un pequeño espacio en el que el público podrá visionar este montaje dirigido por Juan Carlos Corazza. La obra, que reúne cinco piezas breves del dramaturgo ruso, también cuenta con la participación de Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Manuela Velasco y Ben Temple; quienes compartirán escenario con Javier Bardem.