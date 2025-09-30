Jared Leto (Tron:Ares): "Secuelas son como llevar a tu hijo a ver la banda que viste en 1982"

El actor Jared Leto ha celebrado la existenia de secuelas a pocos días del estreno de 'Tron:Ares', que sigue la estela de 'Tron' (1982) y 'Tron:Legacy' (2010), y donde la Inteligencia Artificial (IA) juega un papel determinante. "Es casi como si fueras a ver a una banda de rock --ha añadido el intérprete, 'frontman' de 'Thirty Seconds to Mars'--. Los podrías haber visto en 1982, después podrías haber llevado a tu hijo a un concierto en 2010 y quizás ese hijo esté llevando a su propio hijo (en 2025)", ha explicado el actor en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha establecido un paralelismo con las fechas de estreno de la trilogía de 'Tron'.