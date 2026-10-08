Jaime Lorente buscar romper la masculinidad tóxica en 'El mal hijo'

Madrid, 8 de octubre de 2026. El próximo 16 de octubre llega a los cines 'El mal hijo', película con la que Jaime Lorente debuta como director. En el filme, Susi Sánchez y Hugo Arbúes interpretan a Pascuala y a su nieto Rubén, un joven que crece en un entorno marcado por la precariedad, la enfermedad de adicción de su padre y por unas expectativas de género ligadas a la violencia. "Yo creo que todo lo que nos haga ir hacia atrás no está bien", sostiene Jaime Lorente en una entrevista concedida a Europa Press. Al ser preguntado acerca de aquellos sectores que promueven un modelo de masculinidad vinculado al pasado, Lorente señala el "desconocimiento" como factor clave. "Hay muchas cosas que llegamos a defender sin saber ni siquiera de dónde vienen, que lo único que hacen es intentar crear conflicto", apunta.