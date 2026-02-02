Isabel Coixet: "EEUU tiene un régimen fascista y a un loco al mando"

La cineasta Isabel Coixet ha regresado a España recientemente de Estados Unidos, donde ha estado dando clase en la Universidad de Nueva York, y ha asegurado que el país tiene a un "loco muy peligroso al mando" y un régimen "fascista", en alusión a las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de las últimas semanas. "Estados Unidos es en estos momentos un país donde hay un régimen fascista, un régimen que mata a los suyos por razones que no puede entender nadie. Tiene a un loco muy peligroso al mando, está muy mal de la cabeza. No está bien y debería estar en una clínica psiquiátrica", ha comentado la cineasta.