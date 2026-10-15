Isabel Allende gana el 75 Premio Planeta con Sergio Hernández como finalista

Barcelona, 15 de octubre de 2026. La escritora chilena Isabel Allende ha ganado este jueves por la noche el 75 Premio Planeta de Novela, dotado con 1 millón de euros, con 'La hora antes del alba', una continuación cronológica de 'La casa de los espíritus'. Lo ha anunciado el jurado en la gala de entrega del Premio Planeta que este año se celebra en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en una velada literaria presidida por los Reyes. El autor valenciano Sergio Hernández Carrasco ha quedado finalista del 75 Premio Planeta, un galardón dotado con 200.000 euros, con la novela 'La añoranza'. (Fuente: PlanetadeLibros)