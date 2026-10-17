'El infierno de Dante' llega a Madrid con obras de Doré y Rauschenberg

Madrid, 17 de octubre de 2026. La Fundación Canal ha inaugurado la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg', que reúne 111 obras de Gustave Doré y Robert Rauschenberg, dos artistas que interpretaron el Infierno de la 'Divina Comedia' de Dante Alighieri con casi un siglo de diferencia y desde lenguajes artísticos distintos. Así lo ha explicado el director de Arte y Cultura de la Fundación Canal, Cristian Ruiz, quien ha destacado que los pecados y las debilidades humanas que Dante plasmó en la 'Divina Comedia' "no han variado a lo largo del tiempo", aunque sí lo han hecho las formas de representarlos.