Illa expresa a los galardonados "el agradecimiento profundo de todo un país"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregado este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución, al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert, para esta última ha recogido la medalla su nieta Bárbara Lluch. En un acto en el Palau de la Generalitat, Illa ha expresado su orgullo por que Espert y Serrat hayan "promovido la fraternidad con el resto de España" y la hayan fortalecido con una canción, unos versos o una interpretación teatral. "El profundo agradecimiento que condensa (la medalla) no se puede medir ni tampoco tiene precio. Es el agradecimiento profundo de todo un país, el vuestro, de toda Catalunya", ha sostenido Illa. El presidente ha destacado que sus trayectorias son "profundamente catalanas, por eso, profundamente universales" y ha asegurado que son referentes de una cultura abierta y la lengua, de los valores cívicos, de libertad y de solidaridad, en sus palabras.(Fuente: Redes sociales)