Los II Premios de la Cultura celebran la diversidad y la originalidad de la creación andaluza

Granada, 5 de noviembre de 2026. La gala de entrega de la segunda edición de los Premios Andalucía de la Cultura, que reconocen a personas o entidades que han contribuido de manera destacada al desarrollo de la cultura en Andalucía en 2025, se ha celebrado este jueves en el Teatro CajaGranada de la capital nazarí con la presencia de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, entre otras autoridades, así como con una nutrida representación del mundo de la cultura, el arte y la conservación del patrimonio.