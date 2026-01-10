Iglesia Santos Juanes recupera su esplendor con una restauración que combina nuevas tecnologías

La iglesia de los Santos Juanes de València ha recuperado "su antiguo esplendor" tras concluir un trabajo "muy laborioso" de restauración desarrollado durante cinco años en el que se han combinado nuevas tecnologías para recuperar las pinturas ubicadas en la bóveda del templo. Así lo ha explicado Claudia Añó, directora de proyectos de Global Menta, quien ha recordado que esta iglesia es una de las "más emblemáticas y de mayor tamaño" de la ciudad y que se encontraba en un importante estado de deterioro. El proceso de restauración integral, que ha contado con el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, se ha enfrentado a retos muy diversos por el "alto grado de deterioro" por lo que el proyecto se abordó de una forma pluridisciplinar que ha contado con el apoyo del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València.