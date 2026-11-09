El IAPH y el Cabildo de Córdoba colaboran en el estudio de la Mezquita-Catedral.

Córdoba, 9 de noviembre de 2026. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y el Cabildo Catedral de Córdoba han suscrito este lunes un protocolo de colaboración para el estudio, conservación y difusión del patrimonio cultural que constituye la Mezquita-Catedral, en un acto al que han asistido la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina; el delegado territorial de Cultura, Eduardo Lucena, y el director general del IAPH, Juan José Primo.