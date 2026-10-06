Un homenaje a Lorca, Dani Martín o Maluma: Sorpresas para la última residencia de Shakira

Madrid, 6 de octubre de 2026. Shakira se queda un día más en Madrid. La colombiana suma una nueva fecha a su residencia y actuará también el 12 de octubre, después de los conciertos del 9, 10 y 11. Una decisión motivada por la enorme demanda del público. Y la última noche llegará cargada de invitados. Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira sobre el escenario. Pero el 12 de octubre no solo se celebrará la música latina. También habrá espacio para recordar a Federico García Lorca, cuando se cumplen 90 años de su asesinato. (Fuente: Europa Press y Live Nation)