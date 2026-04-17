Hombres G estrena documental: "Queríamos que fuera emocionante, como ha sido nuestra vida"

Barcelona, 17 de abril de 2026. El grupo musical Hombres G estrena en el 10 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest el documental 'Los mejores años de nuestra vida', dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y que llegará a los cines el 8 de mayo, en el que rehuyen del clásico documental para adentrarse más en la historia de su amistad: "Queríamos hacer un documental que fuera una película emocionante, como ha sido nuestra vida", ha dicho el vocalista David Summers.