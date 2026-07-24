Hipólito califica 'Bacanal' como "un mensaje de libertad" y "un sueño cumplido" en Mérida

Mérida, 24 de julio de 2026. El actor Carlos Hipólito ha asegurado que debutar en el Teatro Romano de Mérida con el espectáculo Bacanal está siendo "un sueño cumplido" que afronta con "una ilusión enorme, casi infantil". En declaraciones a Europa Press tras sus primeras funciones en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. El intérprete ha calificado el montaje como una propuesta "muy singular" que fusiona teatro y danza para lanzar "un mensaje de libertad". Un proyecto que supone la primera ocasión en la que comparte escenario junto a su mujer, la actriz Mapi Sagaseta, y su hija, Elisa Hipólito.