'Hamnet', 'Sin piedad' y 'La leyenda de Ochi' llegan este fin de semana a los cines

'Hamnet', de la oscarizada directora Chloe Zhao, descubre la poderosa historia de amor que inspiró la creación de Hamlet, la obra maestra de Shakespeare. La cinta, inspirada en la novela de Maggie O'Farrell, narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo. La película llega a los cines tras ganar el Globo de Oro a la Mejor Película de Drama y el galardón a Mejor Actriz por parte de su protagonista Jessie Buckley. Paul Mescal, Emily Watson y Joe Alwyn completan el reparto.(Fuente: universal, sony, acontracorriente, corazon film)