Georgina Amorós ('El mapa de los anhelos'): "Se da más seriedad a géneros asociados a hombres"

Madrid, 15 de julio de 2026. Este viernes 17 de julio llega a Netflix 'El mapa de los anhelos', serie basada en la novela homónima de Alice Kellen. En la ficción, Greta (Alícia Falcó) transita el duelo por la muerte de su hermana Lucy (Georgina Amorós) con la ayuda de Will (Pablo Álvarez). Un tema "profundo y doloroso" que la serie combina con una trama romántica más "ligera", explica Amorós, que hace notar el trato desigual que reciben los productos culturales asociados a mujeres y a hombres. "Igual a un thriller o a géneros que normalmente se asocian más a los hombres, al público masculino, se les da más seriedad. En cambio, las cosas que son más para un público femenino, igual se les hace de menos. Puede ser, pero bueno, es la historia de la humanidad, lo que tiene que ver con nosotras...", manifiesta la actriz de 'Élite' o 'Vis a vis' en una entrevista concedida a Europa Press. "Pero creo que las mujeres somos unas grandes espectadoras que consumimos muchísima ficción audiovisual y cultura", apunta.