La gala de la 41ª edición de los Premios Goya se celebrará en Pamplona el 6 de febrero

Madrid, 30 de septiembre de 2026. La gala de la 41ª edición de los Premios Goya de la Academia del Cine se celebrará en Pamplona en el Navarra Arena el 6 de febrero, tal y como ha anunciado el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite, en un acto celebrado en la mañana de este miércoles en la sede de la Academia en Madrid. Al acto ha acudido también la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha asegurado que para Navarra es un orgullo abrir las puertas a la fiesta del cine español. (Fuente: Europa Press / Festival de San Sebastián)