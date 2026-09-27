Fundación Mapfre presenta tres nuevas exposiciones sobre distintas miradas del arte

Madrid, 27 de septiembre de 2026.
Fundación Mapfre ha presentado tres nuevas exposiciones con las que acerca, por un lado, dos capítulos fundamentales de la creación artística de los siglos XIX y XX desde un enfoque diferente y, por otro, la retrospectiva más completa que se ha realizado en Europa, hasta la fecha, de la obra del fotógrafo americano Minor White. Las tres exposiciones: 'Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos', 'La otra orilla de la vanguardia' y ' Minor White' podrán visitarse desde el pasado 24 de septiembre y hasta el próximo 10 de enero en la sala de exposiciones de Fundación Mapfre en Madrid.