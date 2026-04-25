Fundación MAPFRE alberga exposiciones sobre el pintor Anders Zorn y la fotógrafa Helen Levitt

Madrid, 25 de abril de 2026. La fundación MAPFRE alberga las exposiciones 'Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra' y 'Helen Levitt', la primera sobre el pintor sueco más destacado de finales del siglo XIX y principios del XX y la segunda sobre la fotógrafa estadounidense con unas 200 fotografías sobre aspectos cotidianos de Nueva York. Nadia Arroyo, directora de cultura de Fundación MAPFRE, ha manifestado que Anders Zorn es "un gran artista que vive a finales del siglo XIX y principios del XX y que fue realmente un coetáneo a un Sorolla que tanto reconocemos en nuestro país". Arroyo ha destacado que se trata de un autor que retrató a grandes gobernantes, magnates y reyes, pero que "nunca olvidó su tierra y sus raíces". Por otra parte, sobre la exposición de Helen Levitt, Nadia Arroyo ha explicado que "es una de las mujeres pioneras en la historia de la fotografía, sobre todo en la fotografía de calle".