La Fundación Juan March explora la influencia del Bosco en el arte contemporáneo

Madrid, 28 de febrero de 2026. Fundación Juan March en colaboración con SOLO Contemporary presentan una exposición en la que se propone un diálogo entre dos pinturas del siglo XVI, realizadas por un seguidor de Jheronimus van Aken, el Bosco y artistas contemporáneos que actualizan, reinterpretan o emulan el imaginario delirante del maestro flamenco. El director de museos y exposiciones de la Fundación Juan March, Manuel Fontán del Junco, ha asegurado que la exposición muestra una serie de piezas de la colección SOLO, "de artistas rabiosamente contemporáneos", entre los que destaca el cineasta David Lynch.