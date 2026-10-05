Fundación Ibercaja estrena la 'Sinfonía Goya': la primera obra musical dedicada al aragonés

Madrid, 5 de octubre de 2026. Fundación Ibercaja ha estrenado hoy en el Auditorio Nacional la 'Sinfonía Goya', la primera obra sinfónica dedicada a Francisco de Goya y Lucientes. Tras su estreno en primicia en Zaragoza, esta primera interpretación de la composición en Madrid supone uno de los momentos más destacados de la celebración del 150 aniversario de la entidad y un hito cultural que refuerza el compromiso de Fundación Ibercaja con la difusión y puesta en valor del legado del artista aragonés más universal.