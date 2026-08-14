'El final de Oak Street', 'Cuenta atrás' y 'Palestina 36', desde hoy en los cines

Madrid, 14 de agosto de 2026. La cartelera de cine renueva su oferta este viernes con la llegada a los cines de cinco propuestas muy diversas que amplían la variedad de géneros en pantalla. Entre los principales estrenos destacan 'El final de Oak Street' y la cinta de acción 'Cuenta atrás', acompañados por la perspectiva histórica y documental de 'Palestina 36, y la produccion sobre migración y el desarraigo 'Vivir la tierra'. La comedia 'Este/Oeste', completa la lista en la que también está desde el miércoles 'Marsupilami'. (Fuente: tráilers)