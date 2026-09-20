El Festival de San Sebastián arranca con Brad Pitt y Carmen Machi como protagonistas

San Sebastián, 20 de septiembre de 2026. El Festival de San Sebastián celebra su 74ª edición en una semana dedicada al cine y las estrellas. La actriz Carmen Machi recibió este sábado, de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Premio Nacional de Cinematografía 2026. Este domingo ha llegado a la capital guipuzcoana el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que ha intervenido en la jornada del Spain Audiovisual Hub, en el marco del Festival Internacional de San Sebastián, bajo el título 'El nuevo guion del audiovisual. Diversidad, inversión y futuro'. Quien también se encuentra en San Sebastián es Brad Pitt, el actor ha llegado este domingo al emblemático Hotel María Cristina.