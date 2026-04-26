El Festival de Jazz de Barcelona ofrece todo un día de conciertos de jazz gratuitos

Barcelona, 26 de abril de 2026. Este domingo, por tercer año consecutivo, el Festival de Jazz de Barcelona organiza el International Jazz Day, un día en el que este género musical se acerca a los ciudadanos con diez horas de conciertos gratuitos para todos los públicos en el Passeig de Gràcia. De esta manera se pretende conmemorar el Día Internacional del Jazz, que tiene lugar este próximo 30 de abril. La edición de este 2026 es especial ya que supone la celebración de los 60 años del Festival de Jazz de Barcelona reforzando así un vínculo histórico que une la ciudad con el ritmo, la libertad y el diálogo propio de este estilo.