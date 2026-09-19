El festival Jardín de las Delicias despide el verano musical en Madrid

Madrid, 19 de septiembre de 2026. El festival Jardín de las Delicias celebrará este viernes y sábado su séptima edición en la Universidad Complutense de Madrid, con un cartel encabezado por Dani Martín, Viva Suecia, Taburete y Dorian, entre otros artistas, para despedir el verano y dar la bienvenida al nuevo curso universitario. El escenario Endesa concentrará las actuaciones de Dani Martín, Viva Suecia, Taburete, Dorian, Nil Moliner, Sexy Zebras, Marlon, Despistaos, Marlena, Club del Río, Mafalda Cardenal, Inazio y Serko. Por su parte, el escenario Bosque Ahorramas estará dedicado a otros nombres de la escena musical, con actuaciones de Kalenn, Mbongo, La Azotea, Gon Abril, Ignacio Serrano, Tere!, Javi Chapela, Yarea, Alex Wall, Moni Motes, Pavlenha y Ters.