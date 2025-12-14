El Festival de Cine de montaña BBK Bilbao Mendi Film Festival cierra su 18° edición

El festival de cine de montaña BBK Bilbao Mendi Film Festival llega este fin de semana al fin de su 18° edición. Tras 11 jornadas de proyecciones, presentaciones, charlas, actividades infantiles y exposiciones el festival llega a su fin con una previsión de superar los 10.000 espectadores en el Palacio Euskalduna de Bilbao con 45 películas han competido este año en la Sección Oficial del festival. El festival concluirá en la tarde este domingo con la proyección de las películas premiadas. Durante los próximos meses el festival ofrecerá proyecciones por diferentes ciudades con el Mendi Tour, que el pasado 2024 reunió a 14.000 espectadores en 49 sedes de toda España.Los alpinistas Catherine Destivelle, Juanito Oiarzabal y Edurne Pasaban, Jean-Michel Jordá o María Isabel Díaz Novo han sido algunas de las personalidades que han pasado este año por el festival.